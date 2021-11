Tra poco più di due settimane, andrà in scena su Rai1 il primo atto che anticiperà il Festival di Sanremo 2022. Il 15 dicembre andrà in scena Sanremo Giovani 2021 e, proprio in quella occasione, Amadeus svelerà i Big che parteciperanno alla kermesse.

A che ora finisce Sanremo 2022? Svelate apertura e chiusura

A che ora finiranno le cinque serate del Festival? Dopo le numerose polemiche dello scorso anno, e in attesa di conoscere il cast ufficiale, il documento di Rai Pubblicità svela tutte le pause pubblicitarie.

Con queste è stato reso noto anche l’orario di apertura e chiusura di ogni singola serata di Sanremo 2022.

Il Festival andrà in onda su Rai1 dall’1 al 5 febbraio 2022 e sarà preceduto dall’anteprima, in onda dalle 20.30 alle 20.45. L’inizio di ogni serata di Sanremo 2022 sarà previsto per le 20.50, mentre la durata delle singole puntate è variabile.

Le prime puntate, secondo i listini, termineranno all’1.20, mentre la finale in onda di sabato, durerà 40 minuti in più e la sua chiusura è prevista alle ore 2.00.

#Amadeus avrebbe chiamato #AlessiaMarcuzzi per #Sanremo2022 e “la co-conduzione per tre serate. Mancano solo i dettagli” (da Chi) Ed è subito Festivalbar! 💙 pic.twitter.com/Y1PQ1pdrwU — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 24, 2021