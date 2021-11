Manca ancora qualche mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022, ma già iniziano a fioccare le prime clamorose anticipazioni. Chi potrebbe affiancare il padrone di casa della kermesse, Amadeus? A distanza di tempo ecco rispuntare il nome di Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi co-conduttrice per 3 serate?

Già dalla scorsa estate si era parlato di Alessia Marcuzzi, ex conduttrice Mediaset, come conduttrice del prossimo Festival di Sanremo. A riportare l’indiscrezione ci aveva pensato anche Cosmopolitan che scriveva in merito:

Dopo decenni di egemonia maschile, quello del 2022 potrebbe essere ricordato come uno dei primi “Sanremo woman friendly” della storia dove questa volta, a farla da padrone, potrebbero essere (finalmente) anche le donne. Secondo le prime indiscrezioni infatti la Marcuzzi non dovrebbe avere il classico ruolo un po’ defilato che solitamente spetta alle vallette, ma quello di una vera e propria co-conduttrice il cui compito principale non è quello di palesarsi di tanto in tanto in cima alla scalinata dell’Ariston con un nuovo vestito da sfoggiare, bensì quello di presentare le canzoni in gara e intrattenere il pubblico, il tutto naturalmente insieme a un nutrito gruppo di colleghi.

Adesso, i riflettori si riaccendono ancora sulla Marcuzzi e sulla possibilità di vederla sull’ambito palcoscenico dell’Ariston per quella che potrebbe essere un’edizione del tutto rinnovata, fresca e soprattutto – almeno in parte – al femminile.

A riportare la nuova indiscrezione è stato il settimanale Chi, secondo il quale mancherebbero solo i dettagli. Stando al noto magazine, la Marcuzzi potrebbe essere la protagonista di 3 serate su 5. Non solo: si parla anche dell’arrivo di un grande nome e della possibile uscita di scena dell’amico e spalla di Amadeus, Fiorello. Ecco cosa si legge in merito: