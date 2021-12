Amadeus avrebbe messo a segno un vero e proprio colpaccio in occasione del suo prossimo Festival di Sanremo 2022. Dopo aver annunciato i suoi Big in gara, spiazzando tutti e svelandone i nomi nel corso della diretta del Tg1 di qualche settimana fa, il padrone di casa si sarebbe messo al lavoro per formare l’intera squadra di lavoro compresa quella relativa alla co-conduzione.

Sanremo 2022, colpaccio in vista per Amadeus?

A svelare i primi clamorosi dettagli, ci ha penato il settimanale Chi attraverso le sue Chicche di gossip pubblicate sull’ultimo numero in edicola. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha svelato il colpaccio messo a punto da Amadeus, annunciando:

Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival.

Nonostante le indiscrezioni che vedevano sfumare sempre di più la presenza di Alessia Marcuzzi dal ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2022, ecco che torna nuovamente il suo nome con una certa insistenza. La bionda conduttrice ha quindi davvero accettato di cimentarsi in questa emozionante sfida?