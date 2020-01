Non si spengono le polemiche sul caso Junior Cally a Sanremo 2020, Dopo l’intervento dei vertici Rai, all’unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno per chiedere alla Rai di “ritirare immediatamente l’invito al rapper romano a partecipare al 70esimo Festival della canzone italiana”.

Sanremo 2020, nuove polemiche sul rapper

Il documento, che vede primi firmatari il consigliere di Linea Condivisa Francesco Battistini e il capogruppo della Lega Franco Senarega è stato condiviso da tutti i gruppi e impegna il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti “a esprimere pubblicamente ferma condanna nei confronti dei messaggi violenti e sessisti diffusi nella produzione musicale del trapper”.

A “chiedere alla Rai che durante il festival non venga menzionato in alcun modo il trapper escluso ma venga trasmesso ogni sera un messaggio chiaro, forte e univoco contro la violenza di genere e le discriminazioni sessuali”. Le polemiche che si sono abbattute su Sanremo 2020 sono già numerose e non accennano a diminuire: come finirà? Nel frattempo, sono uscite le cover di giovedì e i duetti sono tutti un programma!

Francesco Gabbani dice la sua

Intervistato da Adnkronos, il re di “Occidentali’s Karma” ha detto la sua sulla possibile squalifica di Junior Cally: