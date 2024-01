Sangiovanni sbotta prima di Sanremo 2024. Dopo aver confermato che si esibirà con Aitana nella serata dedicata ai duetti e alle cover, il cantante si è lasciato andare ad un lungo post sui social.

Aitana si unirà a Sangiovanni per una straordinaria interpretazione bilingue del celebre singolo “Farfalle”, originariamente lanciato dall’ex partecipante ad Amici.

Questa versione, intitolata “Farfalle/Mariposas”, ha ottenuto il riconoscimento di sei dischi di platino e ha dominato le classifiche radiofoniche spagnole.

La cosa, evidentemente, non è andata giù ai fan di Giulia Stabile che hanno attaccato la cantante costringendo Sangiovanni a fare un post (molto duro) contro gli hater:

Ma come cazz* state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di merd* a sparare cazzat* sulla gente senza sapere un cazz*. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra.

Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta merd* a giudicare quella degli altri.

Vi fate 1k like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata siete fottut*mente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti frustrati siete e basta.

Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a fancul*.

Se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore.