Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati ormai da mesi ma continuano a far discutere, specie online dove è spuntato un frammento di un video che ha letteralmente fatto infuriare il popolo dei social.

Sangiovanni fa infuriare i fan di Giulia Stabile: il gesto che fa discutere

Nel corso di una live su TikTok, Sangiovanni si è prestato ad un gioco che le colleghe di IsaeChia hanno prontamente riportato:

Nel frattempo, Sangiovanni si è guadagnato l’astio degli utenti del web per uno scivolone commesso durante una live su TikTok. Ospite della diretta di due tiktoker, il cantante ha giocato ad “Alza la mano se…“, un test che prevede una sua alzata di mano in caso di risposta affermativa al quesito dell’intervistatore. Alla domanda “ti chia*eresti Giulia Stabile?“, il giovane ha alzato la mano, guadagnandosi lo sdegno dei tanti fan della ballerina, che hanno trovato irrispettoso il suo gesto. Anche uno dei tiktoker – accortosi della battuta infelice di Sangiovanni – ha prontamente bloccato il cantante. “No, per favore. Por*o zio. Sangio, non alzare quelle mani. Per favore, stiamo calmi“, ha dichiarato l’intervistatore, ma l’artista ha reagito iniziando a ridere di gusto.

Il VIDEO “incriminato” lo trovate in apertura del nostro articolo: ma solo io non comprendo il motivo di tanta indignazione?

Sangiovanni, a Sanremo 2024 canta la fine della storia con la sua ex

Dopo aver raggiunto rapidamente il successo, in parte grazie alla sua partecipazione al programma Amici, Sangiovanni ha rilasciato alcuni singoli di successo prima di prendersi una pausa.

Il cantautore ha recentemente condiviso che aveva bisogno di distanziarsi un po’ da questa fama repentina e ritrovare un senso di normalità, come ha spiegato anche in un’intervista con l’ANSA:

Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social.

Ed in merito alla fine della sua storia con Giulia Stabile, ha affermato:

Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato. Depressione? quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C’è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli.

E per quanto riguarda la canzone di Sanremo 2024:

Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza (…). Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso.