Sangiovanni, cantante in gara a Sanremo 2024 con la canzone “Finiscimi” (qui la classifica provvisoria), si è confidato con i colleghi di SuperGuidaTV svelando cosa pensa Maria De Filippi della canzone dedicata all’ex fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni ha svelato per quale motivo ha scritto la canzone dedicata alla sua ex Giulia Stabile:

Io con questa canzone voglio essere sincero ed esprimere le mie fragilità che credo condividano tante persone. Con questa canzone ho voluto chiedere scusa ed ammettere i miei sbagli, che è una cosa doverosa per potermi permettere di andare avanti.

Spesso non è facile dirsi addio e non è facile stare bene dopo ma io credo che ci sia una strada, un motivo per stare bene dopo. C’è qualcosa dall’altra parte e io spero, per tutte le persone che lo vivono, di essere quel qualcosa.