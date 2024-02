Classifica provvisoria Sanremo 2024: le posizioni di tutti e 30 i Big in gara

La finale di Sanremo 2024 si apre con la classifica provvisoria dei 30 Big in gara. Per la prima volta in questo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, dunque, verrà svelata la classifica parziale intera. Scopriamo, quindi, quali sono tutte le posizioni degli artisti protagonisti della 74esima edizione della kermesse.

Classifica provvisoria Sanremo 2024 dei 30 cantanti in gara

Fino alla finale di Sanremo 2024, non è mai stata svelata una classifica completa dei 30 Big in gara, ad eccezione di ieri sera, in occasione della serata dedicata alle cover e vinta da Geolier (con fischi al seguito). La classifica provvisoria, dunque, è nota in apertura della finale ed a differenza delle Top 5 delle prime serate, comprenderà tutte e 30 le postazioni dei Big in gara.

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 si esibiranno tutti e 30 gli artisti che saranno votati solamente dal pubblico di casa. Al termine delle loro performance, verrà svelata la Top 5. Dopodiché i voti saranno azzerati e i primi 5 si esibiranno nuovamente.

In questa seconda parte voteranno la Sala Stampa, TV e Web (33%), la giuria delle radio (33%) e il televoto (34%) che decreteranno il vincitore di Sanremo 2024, al termine della lunga serata che non finirà prima delle 2.30.

Ecco la classifica provvisoria dei 30 Big in gara:



Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Bertè Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr.Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico BigMama Rosa Villain Clara Maninni Renga Nek Bnkr44 La Sad Fred De Palma Sangiovanni