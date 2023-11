A soli 12 anni Samuele Palumbo ha conquistato tutti con il suo talento in ambito musicale. E’ lui il vincitore di Tu si que vales 2023, ospite nella puntata di Verissimo del 25 novembre. Ma chi è il piccolo talento di Cefalù che ha incantato il pubblico e la giuria del programma di Canale 5?

Samuele Palumbo, chi è il vincitore di Tu si que vales

Nato a Cefalù nel 2011, Samuele Palumbo ha varcato i portoni del Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo a soli 6 anni, dove attualmente perfeziona la sua arte del violino sotto la guida della Professoressa Roberta di Marco.

Dal 2020, Samuele ha abbracciato la via della musica professionale e ha superato con successo l’audizione per unirsi alla “Massimo Kids Orchestra”, la giovane ensemble della prestigiosa Fondazione Teatro Massimo di Palermo. In questa veste, continua a collaborare con entusiasmo come primo violino. Le note del suo talento si sono già elevate in solitudine al Teatro Massimo, esibendosi con la “Massimo Youth Orchestra” e sotto la sapiente direzione del Maestro Michele De Luca.

Nel suo debutto a Tu Si Que Vales, il giovane artista ha eseguito un mash-up che ha sorpreso tutti gli spettatori. Nei successivi appuntamenti, si è cimentato in esibizioni con brani notoriamente complessi, tra cui “Bohemian Rhapsody” dei Queen. Il ragazzo ha descritto l’esperienza come emozionante e diversa dal solito, definendola un’esperienza bellissima. Ha sottolineato la sua motivazione principale nel suonare: il divertimento.

La vittoria di Samuele Palumbo rappresenta un riconoscimento del suo talento, ma anche della sua dedizione e passione. Ha conquistato un premio di 100.000 euro. Tuttavia, essendo minorenne e considerando che la premiazione è avvenuta dopo la mezzanotte, non gli è stato possibile ritirare personalmente il premio. Al suo posto, però, lo ha ritirato la madre, manifestando felicità e commozione.