Salvatore Aranzulla, il famoso divulgatore informatico, è diventato papà per la prima volta. Fidanzato dal 2018 con Sabrina, oggi ha “sconvolto” i fan pubblicando uno scatto con il piccolo (o la piccola).

Salvatore Aranzulla papà per la prima volta: chi è la fidanzata

“Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”. In questo modo Salvatore Aranzulla ha annunciato su Instagram di essere diventato papà per la prima volta.

Nella foto pubblicata sui social si mostra con il bebè tra le braccia, di cui non si conosce né il nome né il sesso. Anche della sua compagna Sabrina si sa molto poco: bancaria di professione, è nata nel 1990 ed è fidanzata con Salvatore dal 2018.

La lieta notizia è stata una vera e propria sorpresa per i suoi follower: la gravidanza di Sabrina non era infatti stata resa pubblica.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2018 grazie a una collaboratrice di Aranzulla.

Il primo appuntamento, ha poi raccontato il divulgatore informatico, non era stato dei migliori: “Ci siamo trovati estremamente antipatici”.

Poi si sono rivisti e qualcosa è scattato: “Ci abbiamo voluto riprovare, non ci siamo più lasciati”.

Una storia d’amore che ora si impreziosisce con la nascita del bebè.