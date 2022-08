Nel 2015 un giovanissimo Marco Morrone (aveva appena 15 anni) caricò un video in compagnia del padre (un po’ burbero), invitandolo a salutare gli amici del web con un simpaticissimo accento cosentino: “Saluta Andonio” in pochi giorni diventò un vero tormentone.

Vi ricordate di Saluta Andonio? Ecco com’è adesso Marco Morrone

Sono bastate due parole per far esplodere un vero tormentone social con tanto di impegni nelle discoteche italiane, gadget ed ospitate TV. Nel 2018 arriva anche un libro, ecco la sua sinossi:

Oggi Marco è «il re indiscusso delle webstar italiane», come dicono Le Iene, ma prima era un tredicenne come gli altri, preso in giro per qualche chilo in più. E vuole far sapere a quanti si nascondono pensando di non essere all’altezza, che la vita è anche un’altra, e che chiunque può viverla, a pieno.

Per Marco Morrone, oltre al successo e l’affetto dei fan, sono arrivate anche le critiche ed i vili insulti degli hater.

Proprio per questo motivo, nel 2020, la decisione di lasciare tutto (così come ha svelato in un’intervista rilasciata al canale YouTube “Alici come prima”:

Sono cresciuto, sono diventato adulto. Mi sono dovuto ritrovare nella mia adolescenza in una cosa più grande di me. L’ho dovuta affrontare e l’ho affrontata. Ho voluto stare un po’ di tempo fermo per vivere la mia vita da ragazzo normale. Mi ero stancato di essere Saluda Antonio, ho preferito essere Marco.

Oggi, a distanza di anni, il mitico “Saluta Andonio” ha un profilo TikTok ed è tornato sulla sua pagina di Instagram postando la sua incredibile trasformazione fisica.

Marco Morrone ha perso moltissimi chili ed ha cambiato look!

Ecco la sua incredibile trasformazione: