Rovazzi a Venezia 79 lancia frecciatine a Giorgia Soleri ed i Basciagoni

Rovazzi arriva a Venezia 79 e lancia un paio di frecciatine. L’ex re dei tormentoni, sbarcando in Laguna, ha deciso di ironizzare su Giorgia Soleri e Alessandro Basciano per via della sua proposta di matrimonio alla fidanzata Sophie Codegoni.

Come ben sapete, Giorgia Soleri è stata eccessivamente presa di mira per la sua partecipazione a Venezia 79 dopo aver dichiarato, in passato, di trovare il cinema una forma d’arte particolarmente noiosa e passiva.

Alessandro Basciano, invece, ha fatto parlare moltissimo in questi giorni, dopo la sua proposta di matrimonio a Sophie Codegoni durante la proiezione di una pellicola che trattava i temi della salute mentale.

Rovazzi, a tal proposito, ha voluto ironizzare su entrambi gli episodi:

Non sono qui perché trovo i film noiosi, non sono qui perché devo fare proposte di matrimonio sul red carpet. Sono qui perché fondamentalmente mi piace il cinema, sembra strano?

Alessio Vassallo critica i Basciagoni

Faccio questa storia perché tra i vari messaggi che mi stanno arrivando, una ragazza mi ha detto: “Non è giusto perché a voi tolgono quello che vi spetta“. Ragazzi, a noi questa gente non toglie nulla perché il mio studio, il mio sacrificio, il mio lavoro, quello resta. Per fortuna lavoro e alcune volte non ho neanche il tempo di promuovere quello che faccio. Mi è capitato di avere dei film in alcuni Festival dove io non sono potuto andare e c’erano “questi” a farsi le foto. Quindi a me personalmente non tolgono nulla. Ho la mia visibilità, ho la mia stampa, non è quello il problema. Il problema è che questi fenomeni da baraccone sviliscono un posto sacro come Venezia. Un posto fatto di storia, di immagini, di rivoluzioni. E il nostro settore, la nostra categoria è silentemente complice perché siamo schiavi di quattro, cinque borsette del ca**o!

E ancora: