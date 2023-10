Rosanna Lambertucci è una nuova concorrente di Ballando con le stelle in gara con il maestro di danza Simone Casula. Durante la clip di presentazione ha detto di non sapersi divertire. “Ti è capitata una complicata”, ha confidato al suo insegnante di ballo.

Si parte con la salsa ed i giudici non sono affatto clementi con la Lambertucci. Zazzaroni ha apprezzato l’energia mentre Mariotto non è convinto sull’organizzazione della coreografia stessa.

Secondo Selvaggia Lucarelli la conduttrice ha peccato di presunzione:

Carolyn Smith l’ha trovata fuori tempo.

Mariotto ha dato zero e, di ritorno nel backstage, pare che Rosanna Lambertucci si sia arrabbiata parecchio così come riporta il giornalista Domenico Marocchi presente nel backstage:

Il motivo ce lo ha spiegato sempre il giornalista:

Zero di Mariotto ok per postura o stile ma non lo meritava per il ballo

Naaaa lo zero ok per la postura ma per il ballo non lo meritava.

“E poi ho sentito un affetto speciale dal pubblico in studio”

