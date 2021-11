Il percorso artistico di Rosalinda Cannavò potrebbe presto subire ulteriori svolte interessanti. Non solo attrice, conduttrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer. Nel futuro di Rosalinda potrebbe ora arrivare la svolta canora con l’approdo al Festival di Sanremo 2022.

Rosalinda Cannavò approda a Sanremo 2022?

Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto la sua passione per il canto ed il suo talento. Adesso uno dei suoi grandi sogni potrebbe diventare presto realtà. Dopo aver compiuto di recente gli anni, la Cannavò pare abbia voluto farsi un bellissimo regalo di compleanno prendendo una decisione importante per la sua carriera artistica, ovvero intraprendere l’attività canora.

Dopo la fugace esperienza nel 2019 con il brano “Sei sei sei” pubblicato su Youtube, per l’attrice siciliana potrebbe aprirsi un mondo di nuove opportunità professionali e per l’occasione ha deciso di fare sul serio.

Stando alle indiscrezioni che ci sono giunte, pare che in accordo con New Gig Promotion l’agenzia artistica che segue il management e l’etichetta discografica QME music hanno deciso di presentare ufficialmente il suo brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo. Ovviamente ribadiamo che si tratta di indiscrezioni che saranno confermate o meno a dicembre quando a Sanremo Giovani saranno svelati i nomi dei 22 artisti che parteciperanno a Sanremo 2022.

“La musica è sempre stata uno dei miei obbiettivi e sono contenta di questa opportunità”, avrebbe confermato Rosalinda.

Siamo certe che Rosalinda riuscirà a sorprenderci anche come cantante. Ad ogni modo pare che questo sarà solo l’inizio di un progetto che non finisce con la presentazione ma avrà un seguito indipendentemente dall’esito che le riserverà la commissione Sanremese.