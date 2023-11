Rosalinda Cannavò ha esposto la sua indignazione su Instagram in risposta a quanto emerso durante l’intervista di Gabriel Garko a Belve a marzo 2023 riguardante l’Ares Gate, uno scandalo verificatosi nel corso della quinta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista tra i protagonisti.

Nell’intervista, Garko aveva rivelato di aver abbandonato la casa di produzione prima del fallimento di Alberto Tarallo. Tuttavia, le dichiarazioni di Francesca Fagnani durante la stessa intervista hanno scatenato la reazione di Rosalinda.

La giornalista aveva sostenuto che mentre Tarallo era ancora potente, gli attori e le attrici della Ares godevano dei benefici offerti dal produttore.

Fagnani aveva quindi interrogato Garko sulla possibilità che tutto ciò sarebbe accaduto anche se Tarallo fosse rimasto forte.

Rosalinda Cannavò, in merito a questa affermazione, ha voluto fare delle considerazioni tramite un lungo sfogo condiviso sui social:

Rispondo a questa domanda visto che mi sento tirata in causa. Sono venuta solo ora a conoscenza di questo video. Tendo con tutta onestà a proteggermi e non vedere molte delle cose che riguardano questo specifico argomento.

Non vi ho mai detto che non riesco nemmeno a vedere il viso di quella specifica persona senza iniziare ad entrare nel panico. Bene ve lo dico, e credetemi non sono stati momenti semplici, e spesso non lo sono ancora oggi.

Ma è sempre più facile puntare il dito contro chi parla, racconta le cose come realmente stanno, trova il coraggio di farlo, pur sapendo che non sarebbe stato semplice.

Sono stata considerata folle, malata mentale, approfittatrice di benefit offerti ed omertosa. La verità è una storia che in realtà non auguro a nessuno di voi di vivere, perché ha cambiato per sempre la mia vita.

La verità è che tutto ciò che ho ottenuto professionalmente l’ho raggiunto con grande sacrificio da parte mia e della mia famiglia. Voglio dirvi che io ho così tanto giovato dei benefit rischiando di mettere a repentaglio la mia stessa vita proprio quando tutto all’interno della Casa di produzione andava bene.

Avevo ruoli da protagonista, vivevo nella villa con tutti i famosi benefit, allora perché ammalarmi di anoressia se tutto andava così bene? Lascio a voi la risposta perché credo di aver già ampiamente parlato. Perché a chi non ha vissuto nella mia pelle in quegli anni non basta che io abbia raccontato tutto con tanta fatica.