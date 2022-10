Romina Power diffida Mara Venier: Loredana Lecciso commenta

Mara Venier, nel corso di Domenica In, ha svelato di essere stata diffidata da Romina Power. La rivelazione della “Zia” della TV è arrivata proprio nel corso dell’intervista a Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano Carrisi.

Loredana Lecciso stava ripercorrendo la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi, svelando un particolare sul loro primo incontro: “Era reduce da un periodo difficile della sua vita…”.

A quel punto, Mara Venier ha aggiunto:

No, ti prego, non facciamo i nomi di nessuno perché ci querelano… non dobbiamo nominare niente, per adesso. Poi vediamo durante l’intervista cosa succede. Preferisco non fare i nomi di nessuno. Va beh, tanto lo posso dire pubblicamente. Siamo stati diffidati dal fare il nome di Romina Power per cui cerchiamo di evitare questo, ma io le dico tanti auguri, ché è il tuo compleanno oggi, cara.