Roberta Bruzzone oltre ad essere una eccellente criminologa, tra le più apprezzate d’Italia e impegnata nei principali casi di cronaca nera, è anche un noto volto tv. Le sue presenze nei programmi televisivi sono molteplici, in qualità di opinionista e non solo.

Di recente – lo scorso marzo – è stata ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani, e qui Roberta Bruzzone ha spaziato tra carriera e vita privata, svelando alcuni lati inediti di sé.

La criminologa oltre che essere una opinionista è anche giudice a bordo campo a Ballando con le Stelle, ma alla Fagnani ha ammesso che non la vedremo mai come concorrente. Ecco le sue parole riprese dai colleghi di Biccy:

Non mi vedrete in pista. Se parteciperò a Ballando con le Stelle come concorrente? Non avverrà mai! No non ballerò mai è certo.

Ovviamente il mondo dei reality, dal GF Vip all’Isola, ha ampiamente corteggiato negli anni Roberta Bruzzone. E’ stata lei stessa ad ammetterlo:

Se mi hanno proposto altri reality? Sì e tutti! Anche il Grande Fratello Vip ovviamente. Ma non solo quello, anche L’Isola dei Famosi mi hanno proposto in passato. Quello me l’hanno chiesto anni fa. Dai ma vi immaginate me in Honduras all’Isola? Avete idea di cosa potrebbe succedere se andassi giù di zuccheri? Nel giro di una settimana finivano i concorrenti. Quindi è più per tutelare la salute degli altri naufraghi che la mia. A parte gli scherzi, direi che i reality sono qualcosa che non fa proprio per me. Quindi la motivazione del mio no è questa.