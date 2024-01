Ilary Blasi si è raccontata a Verissimo, a pochi giorni dall’uscita del suo libro “Che stupida”, ed ovviamente ha parlato della storia con Francesco Totti, smentendo con forza alcuni gossip sul suo conto.

Oggi Ilary Blasi si dice “serena e felice”. Lo ha confidato all’amica Silvia Toffanin nel corso della puntata di oggi di Verissimo. Perchè “Che stupida”? E’ la conduttrice a spiegarlo:

Che stupida non essermi resa conto. Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto. Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutica, un’esperienza catartica. Mi ha fatto bene. Sono più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Non è passato tantissimo tempo, provo delle sensazioni miste: malinconia, nostalgia, tenerezza e gratitudine. Rifarei tutto.

Poi la prima smentita, quella di aver avuto con Totti una relazione aperta:

Il caffè è quello preso con Cristiano Iovino, che di recente ha rilasciato un’intervista parlando però di “frequentazione intima”. In merito Ilary ha voluto fare delle precisazioni:

Il caffè con Iovino? C’è una causa in corso con Francesco, detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Io Cristiano lo ringrazierò sempre, a settembre venne al Ronin in quel locale a Milano. Ma non alla mia festa, ma quella della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco.