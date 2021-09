Rita Pavone e Anna Tatangelo, entrambe giudici di All Together Now, hanno avuto modo di punzecchiarsi proprio nel corso di una puntata dove l’ex Gianburrasca della TV ha lanciato una frecciatina immotivata a Lady Tata.

Rita Pavone punge ancora Anna Tatangelo

A distanza di alcuni mesi e in attesa di rivederle di nuovo in televisione con la nuova stagione del programma, Rita Pavone torna a gamba tesa sulla faccenda e svela di non aver chiarito con Anna Tatangelo.

Ma cosa era accaduto? Ecco il “riassuntone”.

Durante l’esibizione del duo degli Amabili, formato da un uomo e una donna sposati, Rita Pavone aveva contestato questa scelta per via della vocalità più definita di lei. Anna Tatangelo aveva contraddetto la collega affermando: “sono belli insieme”.

Da lì è arrivata la frecciatina della Pavone: “Parla la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia”.

Lady Tata, quindi, aveva replicato per le rime:

Allora, Rita, ora ti rispondo bene. Lo sai che ho la massima stima per te, con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha una sua carriera, ognuno è un cantante che fa una cosa. Abbiamo fatto un solo pezzo insieme vent’anni fa, ‘Un nuovo bacio’, ma dopo tanti anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro. Apro e chiudo parentesi. Se poi andiamo sul lato privato, è ovvio che io sono l’ultima che può parlare, ma qui penso un po’ tutti.

Oggi, dopo quasi un anno da quell’episodio, Rita Pavone raggiunta dal settimanale Mio precisa:

Con Anna Tatangelo non mi sono chiarita anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Però voglio dire una cosa. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia!

Voi da che parte state? Io Team Tatangelo tutta la vita.

Nonostante questo, dobbiamo anche fare una piccola contestazione all’ex compagna di Gigi D’Alessio. I duetti con lui sono – almeno – quattro: oltre ad Un nuovo bacio, aggiungiamo anche Il mondo è mio, Sarai e ‘O core e na femmena.