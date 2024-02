Perla Vatiero, nel giardino della Casa del Grande Fratello, si è lasciata andare ad alcune confessioni dell’ultima ora in merito al suo rapporto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti.

Il ripensamento di Perla su Mirko: dubbi dopo l’ultimo incontro

La ragazza pensa al suo rapporto con l’ex fidanzato Mirko e all’equilibrio che sono riusciti a trovare grazie al loro percorso all’interno della Casa.

Perla, mostrandosi molto pensierosa, racconta che oggi è riuscita ad acquisire nuove consapevolezze: se in passato dava più ascolto al suo cuore, oggi sente il bisogno di essere più razionale.

“Oggi devo ascoltare cuore e testa, entrambi devono camminare sulla stessa linea, devo vivere delle cose fuori e capire come mi sento”, svela chiacchierando con Letizia.

Perla, nella sua riflessione, ammette di essere riuscita a mettere via la rabbia che ha provato nei mesi passati, “Se dovessi prendere una scelta adesso è perché so che sono riuscita ad andare oltre”.

Oggi il rapporto con Mirko è decisamente molto più sereno e l’inquilina riconosce in lui un uomo molto importante, “Per me la mia famiglia è lui” continua la Vatiero ammettendo il legame che la unisce ancora all’ex fidanzato.

Proseguendo la sua condivisione, Perla racconta che, nonostante oggi abbia appreso nuove consapevolezze, ha bisogno ancora di capire molte cose e di confrontarsi direttamente con Mirko per rendersi conto se effettivamente tra loro potrà esserci realmente un futuro insieme.

Letizia ascolta in silenzio lo sfogo della sua compagna, “Devi mettere ordine nel tuo cuore e nella tua testa per capire che strada prendere, l’amore non basta” le dice la fotografa, “Io spero solo che tu sia felice” conclude la sua riflessione augurando alla sua compagna serenità e felicità nel suo rapporto con Mirko.

