Fiordaliso ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello e, a distanza di una settimana, un altro concorrente ha confessato di voler lasciare la residenza più spiata di Cinecittà.

Concorrente del Grande Fratello vuole abbandonare la Casa

Stiamo parlando di Marco Maddaloni che, dopo aver mostrato già smarrimento nelle scorse settimane, confidandosi con Massimiliano Varrese ha svelato di voler lasciare il Grande Fratello:

Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Ue uagliò con tutto il bene, io glielo dico. Se l’è fatto tagliare?

Maddaloni sta cercando di capire come ha fatto Fiordaliso con il contratto e con l’eventuale “sanzione” da pagare in caso di abbandono anticipato.

La scheda del concorrente

Marco Maddaloni, è un judoka, due volte campione d’Europa, tre medaglie d’oro conquistate in Coppa del Mondo, 7 volte campione italiano.

Figlio minore di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano, ha un fratello, Pino (oro olimpico a Sidney 2000) e una sorella, Laura, campionessa di judo e moglie di Clemente Russo. Trascorre la sua infanzia sul tatami, pluri medagliato, a soli 17 anni raggiunge il record di Campione Assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under ’73. Inoltre conquista l’oro nel Campionato europeo Junior, nel 2004/2005 vince ben due campionati europei under 23 e 3 bronzi mondiali e un oro nel 2013. Nello stesso anno vince anche un campionato europeo e la sua carriera culmina nel 2015 con la medaglia d’oro alla Coppa Europa di Bratislava. Nel 2013 partecipa a Pechino Express e nel 2019 vince la quattordicesima edizione de L’isola dei famosi. Marco decide di devolvere l’intero montepremi allo Star Judo Club, il Centro sportivo della sua famiglia a Scampia: la palestra Maddaloni è attiva a 360°. Aiuta gli ultimi e lo sport è un’alternativa valida per i giovani e per tutte le periferie.

Sposato con Romina Giamminelli, hanno 3 figli.