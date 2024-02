Perché Beatrice Luzzi dovrebbe vincere il Grande Fratello? A fare un’analisi lucidissima e completa di quello che sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia, mentre tutto il Paese è occupato ad ascoltare e ballare le canzoni di Sanremo 2024, è stato Ivan Rota su Dagospia.

In un lungo articolo alla vigilia dell’ingresso di Simona Tagli al Grande Fratello, Rota ha fatto la sua analisi su Beatrice Luzzi, che a quanto pare potrebbe ritrovarsi presto una nuova nemica. Perché proprio la Tagli avrebbe già manifestato la sua simpatia per Perla Vatiero, dando dell’“acida rigida” all’attrice:

Fare entrare l’ennesimo concorrente che ha come obiettivo principale quello di andare contro Beatrice Luzzi per farla sbroccare in prima serata contro Alfonso Signorini e autori: la capiremmo se lo facesse, non benissimo, ma di più.

E Beatrice ha già dimostrato, proprio nell’ultima puntata, di non essere disposta a far fronte a questi giochetti autoriali, tanto da aver minacciato di lasciare il Grande Fratello, prima di compiere un passo indietro.

Rota ha ricordato tutti i concorrenti entrati appositamente con l’intento di fare lo sgambetto alla Luzzi, senza tuttavia riuscirci: da Jane Alexander a Jill Cooper, passando per Sara Ricci ed ora Simona Tagli. E prima di quest’ultima sappiamo bene quale è stato il destino delle precedenti gieffine.

Parlando ancora di Beatrice, la preferita dal pubblico da casa anche secondo i vari sondaggi settimanali, la penna di Dagospia scrive:

Beatrice Luzzi è la donna più pericolosa in questo momento in Italia: ha smascherato le ipocrisie e i Mali di un Paese fondato su Maschilismo e Patriarcato, ha le attiviste dalla sua parte e le donne complici contro. La sua Vittoria, il messaggio più pericoloso…

[…] La verità è che in quella casa Beatrice Luzzi non è vista come un essere umano, come una donna. La vedono come un mostro, il nemico da abbattere. Per questo le dicono le peggiori offese e la trattano nel peggiore dei modi. Tutto ciò appoggiato e premiato dal Grande Fratello.