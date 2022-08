Rhove butta in piscina una fan e poi spiega (in modo assurdo) per quale motivo l’ha fatto – VIDEO

Rhove continua a far parlare di sé (e non certo per la sua musica ed i suoi meriti ma per le sue bravate da bambino di prima elementare). Dopo aver fermato il concerto perché il pubblico non saltava abbastanza ed avere “litigato” con mezza scena italiana per questo motivo, arriva il nuovo gesto che fa discutere.

Rhove butta in piscina una fan e poi spiega per quale motivo l’ha fatto

Ospite in un locale a Porto Cesareo, mentre cantava la hit “Shakerando” ha spinto (anche con particolare veemenza) una sua fan in piscina. Successivamente (tra le risate) le si è avvicinato per farla risalire mentre il video diventava virale su TikTok.

“Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina” ha detto Rhove dopo averla fatta risalire. “Ma se la ragazza non sapeva nuotare? Non si può fare questo” hanno scritto in molti sui social.

Rhove, sprovvisto di un italiano di senso compiuto, ha spiegato per quale motivo l’ha fatto:

Il gesto di ieri era amichevole, difatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta, rideva. Le ho scritto oggi, l’ha presa bene, il suo telefono e la borsa sono a posto, altrimenti le avrei dato i soldi per ripagarsi tutto.

Ma smetterla con queste minchi*te mai?