Noemi Bocchi reagisce al docufilm di Ilary Blasi che racconta il tradimento di Francesco Totti e tutti i mesi che ha dovuto affrontare prima di scoprire la verità. “Unica”, questo il titolo del glorioso progetto di Netflix schizzato al primo posto.

La reazione di Noemi Bocchi al docufilm di Ilary Blasi e il tradimento di Totti

Il post di Noemi Bocchi su Instagram è chiaramente una “risposta” per Ilary Blasi. Nella foto c’è questa donna con una sigaretta tra le labbra e la caption dice: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”.

Una potente frecciatina condivisa dopo l’uscita di Unica su Netflix. Anche Totti ha commentato: “Faccia e dica ciò che vuole”, ha svelato mostrando un atteggiamento molto chill e disinteressato.

E poi, occhio, nel post condiviso da Noemi la donna nell’immagine ha una sigaretta tra le labbra e, proprio Ilary, nel documentario indossa delle scarpe con tacco a forma di sigaretta: una chiara stilettata contro la Blasi?

Non ha tempo poi però con l’amica si guarda le stories di Ilary…

Noemi ti rispondo come ti risponderebbe lei#Unica pic.twitter.com/naAC84Huc1 — alessio (@alessio___1) December 1, 2023