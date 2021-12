Da stasera, giovedì 16 dicembre, per tutto il periodo natalizio, Caduta libera, il game show condotto da Gerry Scotti, torna in prime time con quattro appuntamenti speciali dal titolo Caduta libera Campionissimi. A dare il via alla sfida tornerà sulla botola centrale, Nicolò Scalfi, il Campione dei record.

Quanto ha guadagnato Nicolò Scalfi a Caduta Libera e cosa ha comprato

Nicolò Scalfi ha vinto 727.000 euro con 88 presenze e quindi detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato tutti i retroscena della sua vincita, spiegando quando ha ricevuto il montepremi:

Dopo circa sei mesi mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera. Come li ho ricevuti? La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio.

Cosa fa oggi il campioncino

Nicolò Scalfi subito dopo la vincita si è concesso una vacanza a Barcellona, Poi ha comperato una cucina per la mamma ed ha cambiato percorso di studi all’università. Oggi studia Lettere Moderne per l’Editoria e sogna la musica. A tal proposito, ha pubblicato un singolo dal titolo “La fine del mondo”.