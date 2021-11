Clio MakeUp (all’anagrafe Clio Zammatteo), intervistata per FQMagazine, ha presentato il suo nuovo programma in onda su Real Time svelando pure il suo fatturato annuale (e la cifra è veramente choc).

Clio ha iniziato la sua intervista parlando degli esordi: “Mi è sempre piaciuta l’arte, la possibilità di giocare con le matite, le tavolozze e colore. La svolta è arrivata con i prodotti cosmetici: quando ho scoperto nel trucco c’era quella cosa chiamata texture, ho capito che era la mia strada. Sono sempre stata lineare nei miei sogni”.

Partita dalla sua camera in provincia di Belluno, oggi ha un’azienda il cui fatturato nel 2020 ha superato i 10 milioni di euro.

“I numeri in crescita sono una dimostrazione tangibile del lavoro mio e del mio team”, aggiunge la beauty guru, precisando:

E per quanto riguarda le altre proposte lavorative, reality show compresi, Clio MakeUp rivela:

A molte collaborazioni dicono no: non mi interessano i progetti in cui non credo o dei quali non riesco a sposare la filosofia. Esserci a tutti i costi, non m’interessa. Se mi hanno mai chiesto di partecipare a dei reality? Sì, ma ho sempre detto no, non è il mio mondo. I reality non li farei.