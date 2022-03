Nicolò Scalfi da Caduta Libera alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. L’ex campioncino di Gerry Scotti, adesso, fa il filo a Vera Miales, attuale fidanzata di Amedeo Goria.

Ma quanti soldi ha vinto Nicolò Scalfi nel corso della sua fortunata esperienza con Caduta Libera? Il concorrente bresciano si è portato a casa un montepremi di oltre 760mila euro stabilendo un nuovo record per numero di puntate a cui ha partecipato.

Durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato come ha ricevuto i soldi:

La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho ‘preso visione’, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio.