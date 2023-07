Barbara d’Urso, per la prima volta dopo tanti anni di carriera, questa estate non sarà impegnata nel consueto promo della prossima edizione di Pomeriggio 5. Al suo posto, infatti, vedremo la collega Myrta Merlino, pronta a rivoluzionare la trasmissione che a lungo ha sfidato il daytime pomeridiano di Rai1.

Barbara d’Urso e la frecciatina a Myrta Merlino

Nelle passate ore, ospite del Festival Marateale tenutosi a Maratea, in Basilicata, ha rilasciato alcune dichiarazioni che già starebbero facendo il giro del web. Al momento non si conosce ancora quale sarà il destino di Carmelita in tv ma, come svela Leggo.it, ad una sua fan avrebbe detto: “Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate”.

Parole simili a quelle riportate da Il Tempo e relative ad una intervista che la conduttrice avrebbe concesso alla Tgr Basilicata, lasciando una promessa al suo amato pubblico: “Le casalinghe esistono eccome e a quelle lucane prometto che tornerò presto, ma non dico dove”.

Durante il suo intervento non sarebbe mancata poi una frecciatina anche alla collega che andrà a sostituirla. Ecco cosa avrebbe detto la d’Urso:

Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia.

Barbarella si lascia alle spalle un anno certamente difficile ma a 66 anni è pronta a ripartire, intanto dal suo amato teatro. Sul piano televisivo, invece, preferisce mantenere il massimo riserbo.