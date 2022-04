Fausto Brizzi è un regista che strizza l’occhio alle profezie? L’incredibile coincidenza tra la bestemmia dell’Isola dei Famosi di Silvano dei Cugini di Campagna e lo spezzone di un suo film, merita di essere menzionata.

Il dettaglio è stato scovato dal buon Massimo Falcioni di TvBlog ma anche dagli amici di Twitter. In sintesi? Una scena molto simile alla squalifica per bestemmia di Silvano Michetti all’Isola, l’abbiamo già vista all’interno del film “La banda suona il pop”, pellicola diretta da Fausto Brizzi:

Parallelismi clamorosi con la vera Isola, dato che Michetti aveva impiegato parecchio tempo prima di lanciarsi in acqua, con la frase incriminata stavolta pronunciata quando già era giunto, stanco e provato, sulla spiaggia.

E così, Antonio Santopadre, ex voce dei Pop Corn con capigliatura e tinta che ricordano esattamente quelle di Michetti, è costretto a lanciarsi da un elicottero, pratica ormai ultradecennale a cui devono prestarsi tutti i concorrenti.

Nella pellicola, Christian De Sica interpreta – guarda caso – un cantante in cerca di rilancio che per ‘sopravvivere’ accetta di partecipare a L’Isola delle Meteore, reality immaginario dal titolo e dal logo allusivo.

Ecco la scena del film “incriminato”

Bestemmia all’ #isola ? Fausto Brizzi aveva previsto tutto due anni fa. E anche il look di De Sica è evocativo 😀😀😀 pic.twitter.com/KMc7YZzOdz

Alla costumista dissi proprio che volevo un look da Cugini di Campagna – rivela Brizzi a TvBlog – d’altronde, non poteva essere casuale una pettinatura così. Il gruppo dei Pop Corn era un chiaro richiamo a loro, che ovviamente trovo divertentissimi. Tutto il resto invece è una coincidenza molto divertente. Il fatto che il reality fosse l’Isola, che a bestemmiare sia stato un cantante e non un altro vip qualsiasi. Si tende spesso ad affermare che la realtà supera la fantasia. Qui la fantasia è arrivata prima della realtà.

Isola delle meteore, fusione tra L’Isola dei famosi e Meteore, voleva essere un mix di tutti i reality, era una sorta di summa di tutte quelle trasmissioni che mettono in difficoltà i vip.