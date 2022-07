Un nuovo scandalo travolge i reali ed in particolare il principe William, al centro di uno scandalo sessuale che ha già fatto il giro del mondo diventando virale su tutti i social. Tutto sarebbe nato da un gossip non verificato dell’account Instagram DeuxMoi, che ha pubblicato e poi cancellato la dettagliata storia dell’interesse di William per il cosiddetto pegging, pratica poco gradita alla moglie Kate Middleton che, pur di non cimentarsi in prima persona, sarebbe stata ben contenta di lasciar vivere al consorte storie extraconiugali.

Il principe William tradisce Kate Middleton? Nuovo scandalo reale

Nelle passate ore sono finiti in tendenza alcuni hashtag particolari connessi al principe William: #PrinceWilliamAffair e #PrinceofPegging. Il motivo è presto detto: tutto sarebbe nato da un gossip non verificato da parte dell’account DeuxMoi che però mette le mani avanti asserendo nella sua bio che “le dichiarazioni rese su questo account non sono state confermate. Questo account non sostiene che le informazioni pubblicate siano basate sui fatti”. Questo non ha fermato però la pagina dal lanciare una bomba sui reali.

Secondo quanto ricevuto dalla pagina, William tradirebbe la moglie Kate Middleton. Ecco cosa si legge nel messaggio:

La relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto di Pulcinella a Londra e nell’aristocrazia inglese, ed è argomento di conversazione di feste e redazioni. A una recente festa dei media, mi è stato detto che il vero motivo della relazione era l’amore del reale in questione per la pratica del pegging, in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi. Alla moglie non importa di lei, in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell’ultima donna.

Ma cos’è il pegging? Si tratterebbe di una forma di sess0 an*le, in cui è la donna a penetrare l’uomo con un dildo strap-on.

Già nel 2019 si era parlato di un presunto tradimento del principe William ai danni di Kate Middleton. Era stato Le Figaro a svelarlo parlando di una presunta relazione extraconiugale del principe con Rose Hanbury. Un gossip questo mai confermato ma che fu messo a tacere dall’abbraccio di Kate e Rose in occasione della messa del 5 gennaio 2020 a Sandringham.