Il principe George domani festeggerà il suo ottavo compleanno senza nemmeno una foto? L’indiscrezione sul primogenito di William e Kate sta facendo il giro della rete (e c’entra Euro 2020).

Niente foto per il Principe George? William e Kate sono “troppo arrabbiati”

Domani, giovedì 22 luglio 2021, il piccolo George spegnerà 8 candeline e, probabilmente, i suoi genitori non condivideranno alcuno scatto pubblico con protagonista il figlio.

I Duchi di Cambridge sarebbero troppo arrabbiati per le “maleducate critiche” e le innumerevoli prese in giro rivolte via social al bambino, dopo la sua apparizione alla finale degli Europei e la sconfitta dell’Inghilterra.

L’esperta reale Angela Levin lo avrebbe spifferato al Daily Mail:

Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni.

Non è la prima volta che il piccolo finisce in pasto ai leoni da tastiera 2.0. Quando il principe George ha compiuto tre anni per esempio, i genitori avevano condiviso una foto mentre dava del gelato a Lupo, il cane di famiglia.

In quel caso, la fotografia aveva suscitato enormi polemiche perché gli zuccheri sono veleno per gli animali.

Le critiche furono talmente numerose che i Cambridge decisero di tenere il primogenito lontano dai riflettori per un po’ di tempo.

Domani scopriremo se William e Kate avranno cambiato idea oppure no.