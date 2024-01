In queste ore, fuori dalla Casa del Grande Fratello si è sollevata una inutile polemica contro Beatrice Luzzi. A sollevarla sarebbe stata una ex gieffina, Jill Cooper, la quale avrebbe evidentemente frainteso una frase dell’attrice sul conto di Giselda Torresan.

Nei giorni scorsi, infatti, Beatrice, incalzata da Stefano e Sergio, ha fatto un commento sul modo in cui veniva truccata e vestita Giselda in vista delle dirette del programma:

La montanara parlava della montagna, del Monte Grappa. Lei ha svoltato, per lei era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante, alla fine la acchitavano, le davano i vestiti, la truccavano e sembrava una po*nostar, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato, non aveva mai fatto niente…

Le sue parole però sarebbero state evidentemente fraintese, perché c’è chi ha sostenuto che la Luzzi abbia definito Giselda una “p*rnostar” in senso spregiativo, quando invece il senso della frase era ben diverso.

Jill Cooper, infatti, ha voluto dedicare un lungo pensiero sull’accaduto, tirando in ballo persino il tema dei femminicidi:

Donne, amiche mie, non posso stare in silenzio quando una donna meravigliosa come Giselda in un pourparler viene definita una “p*rno star” (termine usato in modo discriminatorio, il che è un altro modo di giudicare le tantissime donne che liberamente scelgono di fare un lavoro per cui vengono fortemente giudicate).

Lo so benissimo che dentro la casa si vive in un mondo diverso, una realtà dove a volte ci si dimentica che è un gioco con milioni di spettatori che giornalmente guardano le vicende giornaliere dei concorrenti, ma fra donne bisogna sostenersi, specialmente in un’Italia spezzata dai vari femminicidi che stanno accadendo negli ultimi mesi.

Un termine del genere, specialmente detto da una persona intelligente e così colta da avere un bagaglio culturale amplio abbastanza da darle opzione di diversi termini da usare per esprimere il suo pensiero, può distruggere una donna e può dare la falsa idea ai giovani che guardano lo show che termini del genere possono essere usati durante la vita di tutti i giorni per definire le donne.