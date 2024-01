A distanza di alcuni giorni da una frase di Beatrice Luzzi su Giselda Torresan, l’ex gieffina ha replicato seppur indirettamente, mostrando tutta la sua stizza nei suoi confronti. Per comprendere come mai Giselda se la sia presa con Beatrice, occorre però fare un passo indietro, alle parole pronunciate dall’attrice nei suoi confronti.

Beatrice Luzzi, la frase su Giselda e la replica dell’ex gieffina

Giselda è stata nominata nei giorni scorsi da Beatrice Luzzi con parole critiche sul look e sul modo di truccarsi durante le dirette del Grande Fratello. Rivolgendosi a lei, infatti, l’attrice aveva detto:

La montanara parlava della montagna, del Monte Grappa. Lei ha svoltato, per lei era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante, alla fine la acchitavano, le davano i vestiti, la truccavano e sembrava una po*nostar, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato, non aveva mai fatto niente…

Parole che, evidentemente, all’ex gieffina hanno creato un certo fastidio tanto da replicare, seppur indirettamente, alla Luzzi. Nel commentare un video in cui Beatrice balla nella Casa del Grande Fratello, Giselda ha sottolineato come solo fino a poche ore prima l’attrice si fosse mostrata delusa per aver passato mezza giornata nella spa proprio nel giorno dei funerali del padre:

E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime.

Così l’ex gieffina ha commentato sotto ad un post della pagina Instagram GFVipnews. Un attacco diretto che potrebbe celare il suo fastidio per le precedenti parole di Beatrice e che potrebbe trovare spazio nella prossima puntata di martedì del Grande Fratello.