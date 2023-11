Giselda Torresan, ospite di Casa Chi dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, ha parlato del concorrente più stratega del reality show raccontando pure il suo punto di vista su Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Secondo me Giuseppe è un po’ stratega, guardandolo fuori dalla Casa è tutto più chiaro di come è là dentro. Non c’è nessuno di peggiore, sono tutti simpatici.

Ma secondo me il migliore è Vittorio perché è un bravo ragazzo, gentile, educato. Di peggiore no dai, non c’è nessuno. Il meno migliore a questo punto è proprio Giuseppe. Sta giocando un po’ con Beatrice, non mi piace.

Secondo me sì un po’ Beatrice sta soffrendo ma adesso ho visto che ha trovato una nuova amica, Sara Ricci. Io penso che un po’ c’era il trasporto da parte sua.