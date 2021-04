Pio e Amedeo dopo il successo di “Felicissima sera” puntano al Festival di Sanremo? Intervistati tra le pagine del settimanale Chi in edicola da oggi con il suo nuovo numero, potrebbero fare venire un “coccolone” a più di qualcheduno…

“Lo fareste un vostro Sanremo?”, chiede il buon Valerio Palmieri. Ad aprire le danze ci pensa Pio e tira in ballo Maria De Filippi ed anche Carlo Conti:

È inutile fare i fighi, è il punto di arrivo per chi fa il nostro mestiere, per chi fa il comico e per chi, come noi, si sta avvicinando a questa nuova chiave di conduzione della prima serata. Quando Sanremo non metterà solo i lustrini ci piacerebbe farlo, magari con Maria De Filippi o Carlo Conti, che sono molto simili: potremmo essere affiancati da un conduttore che ci lasciasse la parte del divertimento, come ha fatto Amadeus con Fiorello.