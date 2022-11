Anticipazioni croccantissime quelle di Uomini e Donne. Nel corso della giornata di ieri si sono registrate delle nuove puntate e, secondo le indiscrezioni del buon Lorenzo Pugnaloni, Pinuccia sarebbe svenuta.

Pinuccia sviene a Uomini e Donne dopo una lite con Tina

“Pinuccia ad un certo punto si è messa a terra. Sembrava (l’ha fatto apposta) fosse svenuta. È dovuta intervenire Maria De Filippi”, condivide Lorenzo sulla sua pagina Instagram dedicato al dating show (UominieDonneClassicoeOver).

Pare dunque che quella di Pinuccia non fosse altro che una “sceneggiata” che, tuttavia, ha allarmato Maria De Filippi.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni del trono classico, finalmente è arrivato il bacio tra Federico e Carola.

Presenti in studio anche Ida e Alessandro con tanto di reazione da parte di Riccardo Guarnieri:

Quando Ida e Alessandro hanno ballato insieme, Riccardo si è messo a piangere ed è uscito dallo studio. Non si è capito se per loro due o per gli attacchi subiti.

Ecco i VIDEO con le anticipazioni dettagliate.