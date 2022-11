Cristina Quaranta è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 ormai da alcune settimane. La ex concorrente del reality show, intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha deciso di candidarsi per il trono over di Uomini e Donne.

Cristina Quaranta dopo il Grande Fratello Vip “punta” Uomini e Donne

Avrei voluto continuare almeno per altri due mesi, mi interessavano molto le persone nuove che sono entrate. Per un mese mi sono disintossicata dal cellulare, non mi è mancato neanche un po’. Stavo proprio bene in quella Casa, ma per il carattere che ho sono durata anche troppo! Certo, ti mancano le persone che ti aspettano fuori, ogni mattina mi svegliavo pensando a mia figlia Aurora. Però ringrazio Alfonso perché mi ha fatto capire che dopo cinque anni forse sono pronta per cercare l’amore.

Successivamente la Quaranta ha lanciato l’appello a Maria De Filippi:

Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne over. Magari anche con Wilma Goich, visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto a innamorarsi ancora.

Siamo un po’ tutti CR40 in questo momento imbambolati in religioso silenzio davanti allo schermo #gfvip pic.twitter.com/A5weC1IWaZ — Elifabbru (@elifabbru) October 10, 2022