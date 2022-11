Antonella Fiordelisi intende prendere definitivamente le distanze da Nikita Pelizon. Tra le due sembra non esserci ormai alcun rapporto e dopo la serata di ieri Antonella si è sfogata con Oriana e Sarah svelando quale sarà la sua presa di posizione con Nikita da oggi in avanti.

Antonella critica Nikita, il motivo

Sarah Altobello, parlando con Antonella e Oriana, ha notato come Nikita nei suoi confronti non abbia mai voluto approfondire il rapporto. La Fiordelisi ha però notato come in diverse circostanze, nel suo caso, la Vippona abbia dato delle risposte poco carine:

Ma io ci sono rimasta male perché comunque siamo qua da due mesi e non si risponde così. Io non voglio averci più nulla a che fare. Secondo me alla fine è come dico io, che lui non se ne frega niente. Ieri addirittura bulletta, perché devi rispondere così. Io non ci sto mai con lei. Ieri mi aveva fatto il favore di cucirmi il reggiseno col vestito, l’unica cosa che ha fatto. È strana eh. Io lo capisco un po’ Antonino quando poi si sente provocato.

La Altobello avrebbe poi infierito sostenendo di aver ricevuto in puntata delle occhiatacce da Nikita e sottolineando i suoi presunti e continui sbalzi umorali.