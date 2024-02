È ufficiale: Pierpaolo Pretelli sarà uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, e non solo come spettatore attivo ed inviato.

Pierpaolo Pretelli “pigliatutto”: il nuovo ruolo a Sanremo 2024

Oltre a spargere la sua simpatia a La Vita in Diretta, Pierpaolo si calerà anche nei panni del conduttore delle serate scatenate in Piazza Colombo.

Sarà una festa continua, con Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e Tananai che faranno vibrare il palco con la loro musica.

Ogni sera, a partire da martedì 6, Pierpaolo e Agostino Penna faranno scatenare il pubblico, tra esibizioni e momenti di puro divertimento.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Pierpaolo sarà anche il nostro occhio a Sanremo 2024 da La Vita in Diretta.

Dalle strade della città dei fiori, ci terrà aggiornati su tutto quello che succede durante il festival più atteso dell’anno. Ogni giorno, alle 17:05, non mancheranno news e curiosità su chi si aggira per le vie di Sanremo, tra fan in delirio e avvistamenti di star.

Altri focus sul Festival

