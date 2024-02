Pierpaolo Pretelli, inviato a Sanremo 2024 per La Vita in Diretta, raggiunto dai colleghi di FanPage ha commentato il primo posto di Geolier durante la serata dedicata alla cover.

Credo che il primo posto lo meritasse Angelina Mango. L’esibizione mi ha commosso, non riuscivo a parlare. L’ho vissuta in maniera più intensa perché siamo entrambi di Maratea e lì Mango è un mostro sacro della musica.

Pierpaolo ha parlato anche di Geolier commentando i fischi:

Mi piace molto e ho un debole per Gigi D’Alessio, ma non non l’avrei fatto vincere. Magari un secondo posto perché è la rivelazione di questo Sanremo.

Credo che i fischi proprio nel momento in cui si debba tornare sul palco per esibirsi di nuovo non siano piacevoli per un cantante, mi hanno fatto tenerezza.