Geolier è intervenuto dopo aver vinto la serata delle cover di Sanremo 2024. Anche Amadeus si è voluto esprimere in merito nel corso della conferenza stampa di oggi in attesa della finale.

Geolier, intervistato da FanPage, ha svelato cosa ha provato dopo aver vinto la serata delle Cover di Sanremo 2024:

I fischi sono una dimostrazione di un parere, come un applauso. Io ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti all’Ariston che ho sempre visto pieno, ma stavo io e la gente si alzava e se ne andava. Io capisco, l’esibizione di Angelina mi ha emozionato e ha emozionato anche mia madre che dovrebbe stare con me a prescindere, dovrebbe stare con me. Ma sul resto, sono contento: ha vinto il rap. Il resto è tutto un di più.