Perla Vatiero dice la “N Word” ad un passo dalla finale del Grande Fratello: ecco il video

Mentre Perla chiacchierava con Alessio, ha raccontato la recente serata passata in suite insieme alle altre concorrenti del Grande Fratello.

Durante la serata per sole donne, il GF in stile 8 marzo degli anni ’80, ha fatto arrivare dei ballerini cubani per intrattenere le ragazze: “C’erano i neg*i… cioè, i ragazzi di là”, ha affermato la Vatiero.

Vi ricordo che Fausto Leali era stato squalificato per la stessa identica cosa.

Ecco il VIDEO:

Le “giustificazioni” degli utenti sono la cosa più divertente di questa storia:

In meridione si usa molto, è proprio una parola del dialetto per dire scuro o nero. Ci ho messo anni per farlo capire ai miei nonni e a mamma che ha sempre comunque vissuto nel nord! — Corinne D. Roveron (@Cory89it) March 17, 2024