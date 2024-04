Perla Vatiero all’Isola dei Famosi? Spunta pure “Mare Fuori” (ma c’è un problema…)

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Perla Vatiero è tornata sui social con pochissimo da dire (dove è finita tutta la parlantina sgrammaticata che aveva nella Casa?). E, tra le varie novità, si parla – addirittura – de L’Isola dei Famosi e Mare Fuori.

L’indiscrezione arriva tra le pagine del settimanale DiPiù, così come riportano i colleghi di Biccy.it:

La regina del Grande Fratello parte per L’Isola dei Famosi. «Ma al di là dell’amore, la Vatiero ora è attesa in TV, per grandi progetti», dicono. «Si parla di lei addirittura per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi». Anche se il suo sogno più grande resta la fiction Mare Fuori.

Personalmente credo che non basti essere della Campania per poter recitare in Mare Fuori. Occorre personalità, preparazione e talento.

Tutte cose che – “vuoi o non vuoi” – a Perla sembrerebbero mancare (almeno “ad oggi”).

