Mirko Brunetti ha lasciato Perla Vatiero durante l’ultima diretta del Grande Fratello. Dopo la puntata, Alessio Falsone si è confrontato con la coinquilina proseguendo a parlare in codice con Sergio D’Ottavi.

Non ti ho messo il tarlo nella testa perché fuori la gente si beve il codice come lo vendono e vendiamo un prodotto sbagliato però la merd* la mangio io perché tu sbagli a parlare. Capisci cosa ho detto?



Tuttavia, Perla, Sergio e Alessio hanno proseguito a parlare in codice alimentando i dubbi del web: cosa ne pensate?

capite Mirko o no?

Come fa a non sentirsi deluso

Dopo aver parlato in codice

Va da Alessio a chiederlo esplicitamente e questo sguardo di lei con Sergio non aiuta

Come se nascondessero altro

METTETEVI NEI PANNI DI LUI E SIATE OBBIETTIVI #perletti

March 5, 2024