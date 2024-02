Nella Casa del Grande Fratello ci sono due fazioni: una capitanata da (ad oggi, vuoi o non vuoi) Perla Vatiero e l’altra rappresentata dalla nostra Madre Suprema Beatrice Luzzi.

“Ce l’ha fatta!”, Perla accusa Beatrice per l’eliminazione di Vittorio

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, Vittorio Menozzi è stato eliminato sotto lo sguardo incredulo degli altri concorrenti che proprio non se l’aspettavano.

Questa eliminazione ha generato il malcontento di Beatrice, accusata da Perla di essere aggressiva.

Proprio la signorina “vuoi o non vuoi”, dopo l’eliminazione di Vittorio avrebbe detto: “Ce l’ha fatta ahò!… È orribile! Assurdo! Per me è assurdo!”, riferendosi all’uscita del modello dalla Casa.

– Ce l’ha fatta.

La cattiveria di questo branco non ha limite. Lo hanno nominato loro, abbiamo votato noi. E la colpa di chi è? Di Beatrice. Dei fulminati. #GrandeFratello pic.twitter.com/9xcTJmURus — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) February 13, 2024



Ovviamente, Beatrice, dopo avere sentito queste parole ha vietato di pronunciare ancora queste parole, facendo esplodere la rabbia di Perla che ha accusato la Luzzi di essere aggressiva.

Questa ragazza non è reale.

DIO MIO CHE FIGURA DI MERDA MERLA E ANITA ! VI STA TREMANDO LA TERRA SOTTO I PIEDI EH #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/jTHXVvG6qn — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 12, 2024