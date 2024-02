Beatrice Luzzi è costantemente al centro dell’attenzione per via di brutti malintesi sollevati dagli altri concorrenti del Grande Fratello. Nel corso dell’ultima diretta, per esempio, dopo l’ingresso di Alessio Falsone una sua esclamazione è stata male interpretata.

Beatrice Luzzi riceve un aereo da Napoli: ecco la sua reazione

Dopo l’ingresso del nuovo concorrente, Beatrice Luzzi avrebbe esclamato: “un altro napoletano!” e, per questo motivo, Napoli ha mandato un aereo alla concorrente del Grande Fratello facendole arrivare il suo affetto.

“Bea sij’o core nuost, Napoli ti ama!”, la scritta comparsa sull’aereo.

La reazione di Beatrice? Felicissima:

Davvero Napoli? Grazie! Meno male, io ci sono sempre stata a Napoli, adoro, vengo sempre. E’ stata, come sempre una polemica pazzesca, inutile, strumentale, grazie che l’avete capito. Vi voglio bene napoletani! Grazie Napoli, grazie di cuore. Anch’io amo voi e la meravigliosa città che siete, il vostro talento, la vostra musica, la vostra allegria, il vostro cibo. Avete dimostrato che siete un grande popolo come sempre. Un applauso ai napoletani che non ci sono proprio cascati per niente. Sono davvero contenta, proprio tanto!

Ecco il VIDEO:

Bea i VERI NAPOLETANI TI APPREZZANO TANTISSIMO E NON CI SENTIAMO RAPPRESENTATI DS MADDALONI E PERLA! NOI AMIAMO L’ARTE LA CULTURA NON L’IGNORANZA E LA FALSITÀ! #grandefratello pic.twitter.com/CmPH1WMfOl — Anto (@pizzettanapoli) February 12, 2024