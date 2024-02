Perché Myrta Merlino non condurrà oggi Pomeriggio 5? La nota conduttrice e padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5, secondo le ultime indiscrezioni, nella puntata di oggi 7 febbraio non ci sarà. A svelarlo sono state fonti vicine a Fanpage.it che ha anche fatto sapere chi la sostituirà.

Perché Myrta Merlino non conduce oggi Pomeriggio 5?

Cambio di guardia a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 7 febbraio. Myrta Merlino, a quanto pare, non ci sarà ed al suo posto dovrebbe esserci la collega e giornalista Simona Branchetti. Fanpage.it, tuttavia, in merito assicura:

Ovviamente il cambio di guardia durerà solo il tempo che occorrerà a Myrta Merlino per riprendersi.

La conduttrice, infatti, a quanto pare sarebbe stata colpita da una forte influenza che l’avrebbe portata a rinunciare alla guida del programma. Spiega in merito il portale:

Secondo quanto risulta a Fanpage.it, Simona Branchetti sarebbe già partita da Forlì per raggiungere Roma e essere in diretta questo pomeriggio. La puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 7 febbraio, dunque, avrà regolarmente inizio alle ore 16:55 e, dopo avere raccontato agli spettatori i principali fatti di cronaca e costume, si concluderà alle 18:45 quando lascerà la linea al programma Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Simona Branchetti è già un volto molto amato dagli spettatori del pomeriggio di Canale5. Ha già condotto, infatti, Pomeriggio Cinque News.