Perché Grande Fratello oggi non va in onda? Cosa sarà trasmesso e quando torna Signorini con la prossima puntata

Attenzione, amanti del Grande Fratello! Oggi, lunedì 22 gennaio 2024, il reality condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda: come mai? Vi sarete sicuramente accorti che negli ultimi giorni, per via degli eventi calcistici di Supercoppa Italiana, il palinsesto di Canale 5 ha subito alcune variazioni.

Grande Fratello oggi non va in onda: il motivo

Dopo la mancata messa in onda di Ciao Darwin nella puntata dello scorso venerdì, oggi toccherà al Grande Fratello prendersi una pausa forzata. Il reality, infatti, non andrà in onda nella prima serata di oggi 22 gennaio ed il motivo è sempre legato alla partita di calcio in programma.

Grande Fratello ed i suoi protagonisti, infatti, faranno spazio alla grande finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli, che sarà trasmessa in diretta da Riad alle 20.00 su Canale 5. Quindi, preparate i popcorn e godetevi la partita!

Ma non temete, il GF tornerà in onda eccezionalmente martedì 23 gennaio 2024. Quindi, segnate la data sul calendario!

E non è tutto! Presto dovrebbe tornare anche il doppio appuntamento: lunedì e giovedì, probabilmente dalla prossima settimana. Quindi, preparatevi per una doppia dose di divertimento, emozioni e colpi di scena all’insegna del reality targato Alfonso Signorini.

🚨ATTENZIONE 🚨 C’è un nuovo imperdibile appuntamento da segnare sul calendario 🗓️ #GrandeFratello vi aspetta martedì in prima serata su #Canale5 e live dalla Casa su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/6aiSiDT9u8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024