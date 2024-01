Perché Ciao Darwin oggi non va in onda? Cosa va in onda e quando torna Paolo Bonolis, la prossima puntata

Perché Ciao Darwin oggi, venerdì 19 gennaio, non va in onda? Questa settimana si fermano eccezionalmente le sfide del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per lasciare spazio al calcio con la Supercoppa Italiana. Da interista sfegatato, Bonolis sarà in prima linea pronto ad assistere al match Inter-Lazio, in onda nella prima serata su Canale 5.

Perché Ciao Darwin oggi non va in onda?

La Supercoppa ha certamente cambiato i programmi ed il palinsesto, tanto da modificare anche la messa in onda della prossima puntata del Grande Fratello che slitta di un giorno. Ciao Darwin, invece, lo rivedremo direttamente il prossimo venerdì.

Mediaset detiene i diritti di trasmissione della Supercoppa Italiana e per l’occasione ha scelto di sacrificare la puntata di stasera di Ciao Darwin per fare spazio alla partita tra Inter e Lazio. Ma quando torneranno i nuovi appuntamenti e cosa vedremo?

La puntata di Ciao Darwin che non andrà in onda oggi, è solo rimandata. L’appuntamento slitta direttamente al prossimo venerdì 26 gennaio con la settima puntata che vedrà andare in scena la sfida tra Trattorie e Stellati, in onda come sempre su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity dove sarà disponibile anche on demand.