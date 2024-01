Grande Fratello, salta il doppio appuntamento settimanale: ecco come cambia (ancora) il palinsesto

Il padrone di casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini, nel dare l’appuntamento al prossimo martedì (lunedì 22 gennaio sarà riservato al calcio con la Supercoppa italiana), ha in qualche modo tirato una frecciatina definendo il suo programma come il più ballerino del palinsesto. Ed in parte ha ragione.

Grande Fratello, salta il doppio appuntamento settimanale: il palinsesto aggiornato

Proprio la Supercoppa ha letteralmente stravolto il palinsesto della rete ammiraglia di casa Mediaset, portando ad una serie di spostamenti e cambi. A farne maggiormente le spese è risultato essere proprio il Grande Fratello. A tal proposito, il sito DavideMaggio.it aveva annunciato un doppio appuntamento settimanale, con il recupero della puntata di lunedì a martedì 23 gennaio e con la successiva al giovedì 25 gennaio.

Nelle ultime ore però, lo stesso portale ha apportato alcune rettifiche confermando la prossima puntata del martedì, come annunciato da Signorini, ma spostando la successiva a lunedì 29 gennaio, che come già sappiamo sarà eliminatoria.

Nella prima serata di giovedì 25 gennaio, invece, è prevista una nuova puntata di Terra Amara. Rispetto a Ciao Darwin, salta la puntata di venerdì 26 gennaio che non sarà recuperata ma torna direttamente il venerdì successivo. Ecco cosa scrive nel dettaglio il blog di Davide Maggio:

Saltano, inevitabilmente, i programmi previsti in prima serata (niente Ciao Darwin venerdì 19 e niente Grande Fratello lunedì 22), considerando il fatto che le partite potranno anche protrarsi oltre i 90 minuti di gioco in caso di parità. Vi anticipiamo che lo show di Paolo Bonolis riprenderà direttamente venerdì 26 gennaio, mentre il reality di Alfonso Signorini “recupererà” martedì 23 gennaio. Confermata Terra Amara anche giovedì 25 gennaio.